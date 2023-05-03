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Глава КГВА Попко рассказал, как столица пережила третью за последние шесть дней ночную атаку

3 мая 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава КГВА Попко рассказал, как столица пережила третью за последние шесть дней ночную атаку
Руководитель КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Сергея Попко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.

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Очередная ночная атака

Российские оккупанты совершили очередную, третью за последние шесть дней, ночную атаку на украинскую столицу.

В этот раз, заявил руководитель военной администрации Киева Сергей Попко, захватчики использовали только дроны-камикадзе. По предварительным данным, это были иранские беспилотники Shahed.

Успешная работа ПВО

По словам Сергея Попко, тактика россиян осталась прежней.

"С наступлением темного времени суток, страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям", — подчеркнул руководитель КГВА.

По предварительным данным, противовоздушная оборона обнаружила и сбила все воздушные цели.

Для Киева ночная атака завершилась, по оперативной информации, без жертв и разрушений.

Напомним, что в ночь на 1 мая ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся российская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.

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