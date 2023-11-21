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Очільник міноборони Німеччини у Києві вшанував памʼять "Небесної сотні"

21 листопада 2023 09:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Очільник міноборони Німеччини у Києві вшанував памʼять "Небесної сотні"
Борис Пісторіус вшанував пам'ять учасників Небесної сотні. Фото: Міністерство оборони Німеччини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вшанував пам’ять "Небесної Сотні". Він здійснив це під час свого неоголошеного візиту до Києва.

Про це повідомили в міноборони Німеччини.

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Пісторіус вшанував пам'ять герої "Небесної сотні"

Сьогодні зранку міністр оборони Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Під час цього візиту Борис Пісторіус вшанував пам'ять "Небесної сотні" — чоловіків і жінок, які загинули під час Революції Гідності.

Небесна сотня
Борис Пісторіус біля меморіалу пам'яті героїв "Небесної сотні". Фото: Міністерство оборони Німеччини
небесна сотня
Борис Пісторіус розмовляє з військовим. Фото: Міністерство оборони Німеччини

Нагадаємо, що в Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року). 

Раніше ми також розповідали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва вранці 21 листопада. У нього планується зустріч з Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.

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