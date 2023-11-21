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Глава минобороны Германии в Киеве почтил память "Небесной сотни"

21 ноября 2023 09:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава минобороны Германии в Киеве почтил память "Небесной сотни"
Борис Писториус почтил память участников Небесной сотни. Фото: Министерство обороны Германии
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Минобороны Германии Борис Писториус почтил память "Небесной Сотни". Он совершил это во время своего необъявленного визита в Киев.

Об этом сообщили в минобороны Германии.

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Писториус почтил память героя "Небесной сотни"

Сегодня утром министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Во время этого визита Борис Писториус почтил память "Небесной сотни" — мужчин и женщин, погибших во время Революции Достоинства.

Небесная сотня
Борис Писториус у мемориала памяти героев "Небесной сотни". Фото: Министерство обороны Германии
небесная сотня
Борис Писториус разговаривает с военным. Фото: Министерство обороны Германии

Напомним, что в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы. Согласно указу Президента от 13 ноября 2014 года, в этот день вспоминают два знаменательных события в нашей истории — Оранжевая революция (2004 год) и Революция Достоинства (2013 года).

Ранее мы также говорили, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 21 ноября. У него планируется встреча с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым.

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