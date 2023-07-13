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Офіційно: в Києві декомунізують щит "Батьківщини-матері" та прикрасять його гербом України

13 липня 2023 13:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Офіційно: в Києві декомунізують щит "Батьківщини-матері" та прикрасять його гербом України
Монумент "Батьківщина-мати". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб занять на український Тризуб.

Про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування України.

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Проектне рішення передбачає влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України.

"Основні розміри та схему розташування Тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" погоджено Міністерством культури та інформаційної політики України", — йдеться в повідомленні.

 

У Києві затвердили дозвіл на заміну  герба СРСР на герб України на щиті "Батьківщини-матері". Фото: ДІАМ України

Замовником став Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Монумент "Батьківщина-мати" був споруджений у 1981 році та є пам’яткою науки і техніки місцевого значення та вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його Тризубом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері", знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять тризуб — державний герб України.

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