Официально: в Киеве декоммунизируют щит "Родины-матери" и украсят его гербом Украины

Монумент "Родина-мать". Фото: google.com

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб занятий на украинском Тризубе.

Об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и городостроительства Украины.

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Проектное решение предусматривает устройство Тризуба на щите монумента, соответствующего изображению на малом Государственном Гербе Украины.

"Основные размеры и схема расположения Тризуба на щите монумента "Батькивщина-мать" согласованы Министерством культуры и информационной политики Украины", — говорится в сообщении.

В Киеве утвердили разрешение на замену герба СССР гербом Украины на щите "Родины-матери". Фото: ДИАМ Украины

Заказчиком стал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Монумент "Родина-мать" был построен в 1981 году и является памятником науки и техники местного значения и считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

В 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его Тризубом.

Напомним, ранее мы писали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что советский герб, размещенный на щите "Родины-матери", снимут с монумента. В Минкульте заявили, что на его место повесят трезубец – государственный герб Украины.