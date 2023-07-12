Герб СРСР на щиті "Батьківщини-матері" замінять на тризуб, — Ткаченко

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві. Фото: google. com

Радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері" знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять Тризуб — Державний Герб України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Завтра, 13 липня, о 13:00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться брифінг, присвячений реалізації цього масштабного проєкту.

"Ми довго цього чекали, проробили величезну роботу і завтра готові поділитись новинами та всіма деталями", — сказав Ткаченко.

Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора, 11 липня, до Києво-Печерської Лаври вчергове завітала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.

Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.