Суд оштрафував активістку за оголений протест біля КМДА

Рішення суду. Фото: Freepik

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо активістки Софії Табацької, яка під час акції протесту перед будівлею Київської міської державної адміністрації оголила груди. Суд визнав її дії адміністративним правопорушенням та наклав штраф у розмірі 85 гривень.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Акція, яку провела Софія Табацька, була спрямована на привернення уваги до проблеми сексуальних домагань у Молодому театрі. Вона вимагала прозорого розслідування випадків харасменту в культурних установах столиці.

Під час судового засідання стало відомо, що у протоколі поліції зазначалося повне оголення, однак перегляд відеозапису довів, що активістка роздягнулася лише до пояса. Попри це, суддя Олексій Глянь визнав її винною, аргументуючи це тим, що "люди повинні бути в одязі, жінки зокрема".

Окрім штрафу, Табацька має сплатити 600 гривень судового збору. Суд дозволив їй оскаржити рішення та порадив звернутися до правоохоронців або ДБР через синці, які вона отримала під час затримання.

Після серії публічних заяв і звинувачень режисера Андрія Білоуса у неналежній поведінці Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення відсторонити його від посади директора-художнього керівника Молодого театру.

Раніше, 10 лютого, активісти провели пікет під стінами Молодого театру, закликаючи владу відреагувати на численні скарги щодо харасменту в культурних установах. Після цього учасники акції рушили до будівлі КМДА, де Софія Табацька влаштувала свій перформанс.

Нагадаємо, у Тернопільській області судили офіцера, який приховував від командира вживання алкогольних напоїв серед військових.

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