Суд оштрафовал активистку за обнаженный протест возле КГГА

Решение суда. Фото: Freepik

Шевченковский районный суд Киева принял решение в отношении активистки Софии Табацкой, которая во время акции протеста перед зданием Киевской городской государственной администрации обнажила грудь. Суд признал её действия административным правонарушением и наложил штраф в размере 85 гривен.

Об этом сообщает "Информатор".

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Акция, которую провела София Табацкая, была направлена на привлечение внимания к проблеме сексуальных домогательств в Молодом театре. Она требовала прозрачного расследования случаев харассмента в культурных учреждениях столицы.

Во время судебного заседания стало известно, что в протоколе полиции отмечалось полное обнажение, однако просмотр видеозаписи доказал, что активистка разделась только до пояса. Несмотря на это, судья Алексей Глянь признал ее виновной, аргументируя это тем, что "люди должны быть в одежде, женщины в частности".

Кроме штрафа, Табацкая должна заплатить 600 гривен судебного сбора. Суд разрешил ей обжаловать решение и посоветовал обратиться к правоохранителям или ГБР из-за синяков, которые она получила во время задержания.

После серии публичных заявлений и обвинений режиссера Андрея Белоуса в неподобающем поведении Киевская городская государственная администрация приняла решение отстранить его от должности директора-художественного руководителя Молодого театра.

Ранее, 10 февраля, активисты провели пикет под стенами Молодого театра, призывая власти отреагировать на многочисленные жалобы относительно харассмента в культурных учреждениях. После этого участники акции двинулись к зданию КГГА, где София Табацкая устроила свой перформанс.

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