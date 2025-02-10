Андрій Білоус відсторонений від роботи в Молодому театрі

Художній керівник "Молодого театру" Андрій Білоус. Фото: Facebook

Режисера Андрія Білоуса відсторонять від посади директора — художнього керівника Молодого театру на час розслідування. Його звинувачують у сексуальних домаганнях та тиску на студентів.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) у понеділок, 10 лютого.

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Відсторонення Андрія Білоуса від посади

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко пояснила, що головна мета відсторонення Білоуса — забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту.

"Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів", — вважає посадовиця.

За її словами, 10 лютого у приміщенні КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою, де обговорили подальші кроки.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура — це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм", — наголосила Старостенко.

Крім того, вона повідомила, що для всебічного аналізу ситуації в театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

Що передувало

Нагадаємо, у січні Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Одна зі студенток поділилась розповіддю у мережі.

За кілька днів режисера відсторонили від викладання у виші. Окрім того, адміністрація університету ухвалила рішення встановити камери відеоспостереження, а спілкування викладачів зі студентами буде заборонено поза межами групових чатів.

Вже 10 лютого поліція повідомила, що відкрила провадження щодо домагань Білоуса.

Того ж дня активісти провели мітинг у Києві проти домагань і тиску в театрах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.