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Головна Київ Охматдит продовжує надавати меддопомогу — як це відбувається

Охматдит продовжує надавати меддопомогу — як це відбувається

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Дата публікації: 9 червня 2025 20:02
Охматдит надає меддопомогу пацієнтам попри ремонтні роботи
Виконувач обов'язків директора "Охматдиту" Олександр Урін. Фото: Новини.LIVE

Виконувач обов'язків директора "Охматдиту" Олександр Урін у понеділок, 9 червня, розповів, що попри ремонтні роботи лікарня продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам. Водночас триває робота з підрядниками щодо узгодження капітального ремонту без зупинки лікувального процесу.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Відновлення Охматдиту

"Головне, мушу сказати, що лікарня продовжує надавати допомогу нашим пацієнтам. Це є нашим пріоритетом. Ми в тісних ділових і партнерських стосунках з нашим підрядником, проєктними організаціями, з компанією — це і наш помічник, інжинірингова компанія і інженер-консультант, який нам допомагає створити такий процес нашого відновлення", — зазначив Урін.

За його словами, узгодження всіх етапів та капітального ремонту головної будівлі буде відбуватися таким чином, аби не доводилося зупиняти лікувальний процес, оскільки там є дуже великий потік пацієнтів. В.о. директора зауважив, що щодня на лікуванні перебуває майже 600 пацієнтів. Попри зменшену кількість ліжок, які є, спеціалізована допомога не зупиняється та є пріоритетом для керівництва медичного закладу.

"Також у нас вибудувались дійсно партнерські стосунки з фондом "Охматдит — Здорове дитинство". Вони виступили, як платник відновлювальних робіт", — сказав Урін.

Він сподівається на подальшу співпрацю та те, що вдасться чітко та прозоро відзвітувати перед суспільством, що всі кошти, які були перераховані і на рахунок лікарні, і на рахунок фонду — будуть витрачені на відновлення і покращення закладу.

Нагадаємо, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, повне відновлення Охматдиту планується завершити до кінця 2025 року.

Раніше ми писали, що Фонд братів Суркісів за участі футбольного клубу "Динамо" профінансував відновлення одного з відділень медичного закладу.

Київ лікарі війна в Україні Охматдит медична допомога лікарня
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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