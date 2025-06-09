Охматдет оказывает медпомощь пациентам несмотря на ремонтные работы

Исполняющий обязанности директора "Охматдета" Александр Урин. Фото: Новини.LIVE

Исполняющий обязанности директора "Охматдета" Александр Урин в понедельник, 9 июня, рассказал, что несмотря на ремонтные работы больница продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам. В то же время продолжается работа с подрядчиками по согласованию капитального ремонта без остановки лечебного процесса.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Восстановление Охматдета

"Главное, должна сказать, что больница продолжает оказывать помощь нашим пациентам. Это является нашим приоритетом. Мы в тесных деловых и партнерских отношениях с нашим подрядчиком, проектными организациями, с компанией — это и наш помощник, инжиниринговая компания и инженер-консультант, который нам помогает создать такой процесс нашего восстановления", — отметил Урин.

По его словам, согласование всех этапов и капитального ремонта главного здания будет происходить таким образом, чтобы не приходилось останавливать лечебный процесс, поскольку там очень большой поток пациентов. И.о. директора отметил, что ежедневно на лечении находится почти 600 пациентов. Несмотря на уменьшенное количество коек, которые есть, специализированная помощь не останавливается и является приоритетом для руководства медицинского учреждения.

"Также у нас выстроились действительно партнерские отношения с фондом "Охматдит — Здорове дитинство". Они выступили, как плательщик восстановительных работ", — сказал Урин.

Он надеется на дальнейшее сотрудничество и то, что удастся четко и прозрачно отчитаться перед обществом, что все средства, которые были перечислены и на счет больницы, и на счет фонда — будут потрачены на восстановление и улучшение заведения.

Напомним, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, полное восстановление Охматдета планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее мы писали, что Фонд братьев Суркисов при участии футбольного клуба "Динамо" профинансировал восстановление одного из отделений медицинского учреждения.