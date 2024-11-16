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Охоронця Тищенка випустили з СІЗО — укладено угоду

16 листопада 2024 18:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Охоронця Тищенка Костянтина Цуберу випустили з СІЗО — укладено угоду
Костянтин Цубера у коридорі суду. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка, Костянтин Цубера, уклав угоду зі слідством. Його разом з народним депутатом підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Цубера визнав свою провину у незаконному позбавленні волі та катуванні військового у Дніпрі. Він зобов’язався співпрацювати зі слідством і дати свідчення проти інших осіб. Це стосується і його шефа, Миколи Тищенка

Цуберу засудили до п’яти років позбавлення волі, але через угоду зі слідством йому замінили покарання на умовний термін з іспитовим строком два роки. Таким чином, від покарання його звільнили за умови, що він протягом двох років не скоїть нового кримінального правопорушення.

Чоловік також зобов’язаний періодично реєструватися в органах нагляду і не залишати країну без дозволу.

Охоронець нардепа вийшов з СІЗО, але зобов’язаний відшкодувати витрати на судові експертизи (6058 гривень).

Нагадаємо, що 20 червня чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова. 

Після цього Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.

Микола Тищенко Київ суд договір арешт

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