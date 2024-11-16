Телохранителя Константина Цуберу выпустили из СИЗО — заключено соглашение

Константин Цубера в коридоре суда. Фото: скриншот

Охранник народного депутата Николая Тищенко Константин Цубера заключил соглашение со следствием. Его вместе с народным депутатом подозревают в нападении на военного в Днепре.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Цубера признал свою вину в незаконном лишении свободы и пытках военного в Днепре. Он обязался сотрудничать со следствием и дать показания против других лиц. Это касается и его шефа, Николая Тищенко.

Цубера приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за соглашения со следствием ему заменили наказание на условный срок с испытательным сроком два года. Таким образом, от наказания его освободили при условии, что он в течение двух лет не совершит нового уголовного преступления.

Мужчина также обязан периодически регистрироваться в органах надзора и не покидать страну без разрешения.

Охранник нардепа вышел из СИЗО, но обязан возместить расходы на судебные экспертизы (6 058 гривен).

Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, оказавшиеся охранниками Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.