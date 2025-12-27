Масований удар по Києву 27 грудня — карта руху ракет та дронів

Наслідки російського обстрілу Києва 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.

Карту руху російських цілей публікує моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".

Як рухалися російські ракети та дрони 27 грудня

Рух дронів та ракет 27 грудня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Упродовж ночі та ранку по Києві та області російські окупанти застосували:

ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС;

ракети "Калібр" з ракетоносіїв з моря;

"Іскандер-К" з Курської області;

ракети "Іскандер-М" з Брянської області.

Крім того, з акваторії Чорного моря загарбники випускали одну ракету Х-22/32 з бомбардувальника Ту-22М3.

Ціллю противника була енергетична інфраструктура. Під ударом Росії опинилися також житлові будинки та інші обʼєкти.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів випустили окупанти у ніч проти 27 грудня.

Також внаслідок нічного обстрілу у Києві тисячі будинків залишилися без централізованого теплопостачання.