Україна
Окупанти масовано атакували Київ — карта руху цілей Росії

Окупанти масовано атакували Київ — карта руху цілей Росії

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:28
Масований удар по Києву 27 грудня — карта руху ракет та дронів
Наслідки російського обстрілу Києва 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.

Карту руху російських цілей публікує моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".

Як рухалися російські ракети та дрони 27 грудня

Обстріл України 27 грудня
Рух дронів та ракет 27 грудня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Упродовж ночі та ранку по Києві та області російські окупанти застосували: 

  • ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС;
  • ракети "Калібр" з ракетоносіїв з моря;
  • "Іскандер-К" з Курської області;
  • ракети "Іскандер-М" з Брянської області.

Крім того, з акваторії Чорного моря загарбники випускали одну ракету Х-22/32 з бомбардувальника Ту-22М3.

Ціллю противника була енергетична інфраструктура. Під ударом Росії опинилися також житлові будинки та інші обʼєкти.

null
Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів випустили окупанти у ніч проти 27 грудня.

Також внаслідок нічного обстрілу у Києві тисячі будинків залишилися без централізованого теплопостачання

Київ війна Україна окупанти ракети дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
