Масований удар по Києву 27 грудня — карта руху ракет та дронів

Окупанти масовано атакували Київ — карта руху цілей Росії
Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.
Карту руху російських цілей публікує моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".
Як рухалися російські ракети та дрони 27 грудня
Упродовж ночі та ранку по Києві та області російські окупанти застосували:
- ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС;
- ракети "Калібр" з ракетоносіїв з моря;
- "Іскандер-К" з Курської області;
- ракети "Іскандер-М" з Брянської області.
Крім того, з акваторії Чорного моря загарбники випускали одну ракету Х-22/32 з бомбардувальника Ту-22М3.
Ціллю противника була енергетична інфраструктура. Під ударом Росії опинилися також житлові будинки та інші обʼєкти.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів випустили окупанти у ніч проти 27 грудня.
Також внаслідок нічного обстрілу у Києві тисячі будинків залишилися без централізованого теплопостачання.
