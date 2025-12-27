Массированный удар по Киеву 27 декабря — карта движения ракет и дронов

Оккупанты массированно атаковали Киев — карта движения целей РФ
Российские оккупанты в ночь на 27 декабря массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела есть значительные разрушения.
Карту движения российских целей публикует мониторинговый Telegram-канал "ПВО радар".
Как двигались российские ракеты и дроны 27 декабря
В течение ночи и утра по Киеву и области российские оккупанты применили:
- ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС;
- ракеты "Калибр" с ракетоносителей с моря;
- "Искандер-К" из Курской области;
- ракеты "Искандер-М" из Брянской области.
Кроме того, из акватории Черного моря захватчики выпускали одну ракету Х-22/32 с бомбардировщика Ту-22М3.
Целью противника была энергетическая инфраструктура. Под ударом России оказались также жилые дома и другие объекты.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов выпустили оккупанты в ночь на 27 декабря.
Также в результате ночного обстрела в Киеве тысячи домов остались без централизованного теплоснабжения.
