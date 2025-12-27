Массированный удар по Киеву 27 декабря — карта движения ракет и дронов

Последствия российского обстрела Киева 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела есть значительные разрушения.

Карту движения российских целей публикует мониторинговый Telegram-канал "ПВО радар".

Как двигались российские ракеты и дроны 27 декабря

Движение дронов и ракет 27 декабря. Фото: t.me/mon1tor_ua

В течение ночи и утра по Киеву и области российские оккупанты применили:

ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС;

ракеты "Калибр" с ракетоносителей с моря;

"Искандер-К" из Курской области;

ракеты "Искандер-М" из Брянской области.

Кроме того, из акватории Черного моря захватчики выпускали одну ракету Х-22/32 с бомбардировщика Ту-22М3.

Целью противника была энергетическая инфраструктура. Под ударом России оказались также жилые дома и другие объекты.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов выпустили оккупанты в ночь на 27 декабря.

Также в результате ночного обстрела в Киеве тысячи домов остались без централизованного теплоснабжения.