Київ без тепла - що відомо про масштаби відключень

У Києві без централізованого теплопостачання залишилися житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 27 грудня.

Ситуація з теплопостачанням у столиці

Станом на зараз у місті без централізованого теплопостачання залишилася значна кількість багатоквартирних будинків, закладів освіти та соціальної сфери. Міський голова оприлюднив інформацію щодо їх значної кількості.

"Без централізованого теплопостачання в Києві — понад 2 600 будинків, 187 дитсадків, 138 шкіл, 22 установи соцсфери", — зазначив Кличко.

За даними київського мера, відповідні служби вже працюють над відновленням електроенергії та подачі тепла. Наразі відомо про 28 постраждалих внаслідок російської атаки — 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Нагадаємо, що Ткаченко повідомив про руйнування житлових будинків у Києві — загинула людина та є поранені.

Раніше ми також інформували, що росіяни в ніч проти 27 грудня атакували об'єкти критичної інфраструктури у Київській області.