У результаті атаки дрону-камікадзе у Києві постраждав будинок

Окупанти РФ нанесли удар по Києву — які наслідки атаки
На цей час КМДА оголосила про скасування повітряної тривоги через чергову атаку дронами-камікадзе з боку російських окупантів. Попри вдалу роботу української ППО залишки дрона пошкодили житловий будинок.
Про це повідомляє КМДА.
Які наслідки атаки росіян на Київ
Згідно з даними КМВА, в наслідок повітряної атаки дронів агресора в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
Через падіння уламків в багатоповерховому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.
Нагадаємо, ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.
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