У результаті атаки дрону-камікадзе у Києві постраждав будинок

Результат обстрілу росіянами Оболоні у Києві. Фото: КМВА

На цей час КМДА оголосила про скасування повітряної тривоги через чергову атаку дронами-камікадзе з боку російських окупантів. Попри вдалу роботу української ППО залишки дрона пошкодили житловий будинок.

Про це повідомляє КМДА.

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Згідно з даними КМВА, в наслідок повітряної атаки дронів агресора в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

Результат пошкодження будинку в результаті атаки дрону. Фото: КМВА

Через падіння уламків в багатоповерховому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.