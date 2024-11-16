В результате атаки дрона-камикадзе в Киеве пострадал дом

Результат обстрела россиянами Оболони в Киеве. Фото: КМВА

В настоящее время КГГА объявила об отмене воздушной тревоги из-за очередной атаки дронами-камикадзе со стороны российских оккупантов. Несмотря на удачную работу украинской ПВО , остатки дрона повредили жилой дом.

Об этом сообщает КГГА.

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Согласно данным КМВА, в результате воздушной атаки дронов агрессора в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры.

Результат повреждения дома в результате атаки дрона. Фото: КМВА

Из-за падения обломков в многоэтажном доме произошло повреждение балконов и окон. Информации о предполагаемом пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет.

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

Напомним, вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.