Вибухи у Києві вранці 13 листопада - що відомо

Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві вранці у середу, 13 листопада, лунають вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару, працюють Сили ППО.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Кличка

У Повітряних Силах попередили про рух ракети у напрямку Києва.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингових Telegram-каналів, зафіксовано пуски балістичних ракет зі Сходу у напрямку столиці.

Скриншот допису monitor

Зазначимо, що станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про аварійні відключення світла. Їх вводять превентивно.

Також ми писали, що вночі Росія запустила авіаційну бомбу на Запоріжжя. Там лунали вибухи.