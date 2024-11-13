Вибухи у Києві вранці 13 листопада - що відомо

У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві вранці у середу, 13 листопада, лунають вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару, працюють Сили ППО.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Атака на Київ 13 листопада
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних Силах попередили про рух ракети у напрямку Києва.
За даними моніторингових Telegram-каналів, зафіксовано пуски балістичних ракет зі Сходу у напрямку столиці.
Зазначимо, що станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.
Нагадаємо, мешканців Києва попередили про аварійні відключення світла. Їх вводять превентивно.
Також ми писали, що вночі Росія запустила авіаційну бомбу на Запоріжжя. Там лунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!