Обстрелы Киева 16 сентября — россияне выпустили на столицу ударные дроны

Последствия атаки в Киев. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российская оккупационная армия в ночь на 16 сентября атаковали Киев ударными дронами типа "Shahed". Воздушная тревога звучала более трех часов, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА сообщили, что с начала сентября это уже восьмая атака оккупантов на Киев. Как и предыдущие нападения — враг еще раз применил ударные БпЛА, вероятно типа "Shahed". Но в отличие от последних атак, эта была массирована.

"Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и продолжалась она около трех с половиной часов. На Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БпЛА врага (тип и количество применяемого врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений. В настоящее время данные оперативного строительства обновляются и уточняются.