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У Києві пролунав вибух

15 вересня 2024 22:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибух у Києві сьогодні увечері, 15 вересня
Збиття дрона. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві увечері в неділю, 15 вересня, було чутно вибух. У місті оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у Київській області.

"БпЛА на Бориспіль з північного сходу", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Пізніше там повідомили про рух дронів на схід від Білої Церкви.

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингових Telegram-каналів, наразі фіксується приблизно 10 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.

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Скриншот допису 

Зазначимо, що станом на 22:10 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

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