Вибух у Києві сьогодні увечері, 15 вересня

У Києві пролунав вибух
15 вересня 2024 22:05
Збиття дрона. Ілюстративне фото: Reuters
У Києві увечері в неділю, 15 вересня, було чутно вибух. У місті оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у Київській області.
"БпЛА на Бориспіль з північного сходу", — йдеться у повідомленні.
Пізніше там повідомили про рух дронів на схід від Білої Церкви.
За даними моніторингових Telegram-каналів, наразі фіксується приблизно 10 ворожих БпЛА в повітряному просторі України.
Зазначимо, що станом на 22:10 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
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