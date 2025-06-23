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Головна Київ Окупанти вбили матір з 11-річною донькою в Києві

Окупанти вбили матір з 11-річною донькою в Києві

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Дата публікації: 23 червня 2025 18:10
Росія вбила матір з 11-річною донькою під час обстрілу Києва 23 червня
Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Атака Росії на Київ 23 червня

Російські окупанти у понеділок, 23 червня, масовано атакували Київ. Відомо, що загарбники вбили матір з 11-річною донькою.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Ткаченко розповів, що девʼятою жертвою російського обстрілу стала 11-річна дівчинка. 

"Раніше з-під завалів витягли й тіло матері. Висловлюю щирі співчуття рідним", — додав він.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, про девʼяту жертву російського обстрілу раніше повідомляв Ткаченко. Наразі пошукова операція триває.

Відомо, що російська ракета пробила аж до підвалу у Шевченківському районі Києва. За попередньою інформацією, це була балістика.

Київ війна вбивство обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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