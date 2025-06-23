Росія вбила матір з 11-річною донькою під час обстрілу Києва 23 червня

Окупанти вбили матір з 11-річною донькою в Києві
Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Атака Росії на Київ 23 червня
Російські окупанти у понеділок, 23 червня, масовано атакували Київ. Відомо, що загарбники вбили матір з 11-річною донькою.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
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Атака Росії на Київ 23 червня
Ткаченко розповів, що девʼятою жертвою російського обстрілу стала 11-річна дівчинка.
"Раніше з-під завалів витягли й тіло матері. Висловлюю щирі співчуття рідним", — додав він.
Нагадаємо, про девʼяту жертву російського обстрілу раніше повідомляв Ткаченко. Наразі пошукова операція триває.
Відомо, що російська ракета пробила аж до підвалу у Шевченківському районі Києва. За попередньою інформацією, це була балістика.
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