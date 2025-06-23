Росія вбила матір з 11-річною донькою під час обстрілу Києва 23 червня

Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти у понеділок, 23 червня, масовано атакували Київ. Відомо, що загарбники вбили матір з 11-річною донькою.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака Росії на Київ 23 червня

Ткаченко розповів, що девʼятою жертвою російського обстрілу стала 11-річна дівчинка.

"Раніше з-під завалів витягли й тіло матері. Висловлюю щирі співчуття рідним", — додав він.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, про девʼяту жертву російського обстрілу раніше повідомляв Ткаченко. Наразі пошукова операція триває.

Відомо, що російська ракета пробила аж до підвалу у Шевченківському районі Києва. За попередньою інформацією, це була балістика.