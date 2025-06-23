Россия убила мать с 11-летней дочерью во время обстрела Киева 23 июня

Обстрел Киева 23 июня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты в понедельник, 23 июня, массированно атаковали Киев. Известно, что захватчики убили мать с 11-летней дочерью.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Ткаченко рассказал, что девятой жертвой российского обстрела стала 11-летняя девочка.

"Ранее из-под завалов вытащили и тело матери. Выражаю искренние соболезнования родным", — добавил он.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, о девятой жертве российского обстрела ранее сообщал Ткаченко. Сейчас поисковая операция продолжается.

Известно, что российская ракета пробила вплоть до подвала в Шевченковском районе Киева. По предварительной информации, это была баллистика.