Обстріл Києва 23 червня — ракета РФ пробила багатоповерхівку в наскрізь

Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував російський удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва 23 червня. За його словами, ракета пробила аж до підвалу.

Про це Ігор Клименко повідомив під час спілкування з журналістами.

Реклама

Читайте також:

Атака РФ на Київ 23 червня

Клименко розповів, що внаслідок нічного масованого обстрілу Києва пошкодженого щонайменше 25 житлових будинків.

Наразі вивчається, яка саме балістична ракета вдарила по будинку в Шевченківському районі.

"Це пряме влучання, за попередніми даними. Ракета перелетіла багатоповерхівку і влучила в менший будинок. Тобто кількість жертв могла бути значно більшою", — розповів міністр.

Клименко додав, що це воєнний злочин, який фіксується. За його словами, уламки одразу передаються слідчим та СБУ.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинули семеро людей. Триває ліквідація наслідків атаки.

А у Міноборони країни-терориста Росії зробили цинічну заяву після обстрілу Києва.