Окупанти вдарили по енергетиці Київщини: без світла 21 тис. людей

Енергетик. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у понеділок, 6 квітня, атакували енергетичну інфраструктуру Київської області. Внаслідок обстрілу тимчасово без світла залишилося близько 21 тисячі людей. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл енергетики Київщини

Калашник зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. За його словами, вони як і завжди працюватимуть швидко та самовіддано, аби повернути світло в кожен дім.

"Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади — на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними", — повідомив очільник Київської ОВА.

Крім того, відкриті пункти незламності.

Допис Калашника. Фото: скриншот

Зазначимо, речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі День.LIVE повідомила, що 3 квітня російські окупанти атакували Київську область. Зокрема, під ударом противника опинилася ветклініка. Рубан зазначила, що рятувальники продовжували працювати під ворожим обстрілом.

А 4 квітня ворог атакував Київ ударними дронами. Уламки одного з безпілотників впали на офісну будівлю, внаслідок чого спалахнула пожежа.