Оккупанты ударили по энергетике Киевщины: без света 21 тыс. человек

Российские оккупанты в понедельник, 6 апреля, атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. В результате обстрела временно без света осталось около 21 тысячи человек. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел энергетики Киевщины

Калашник отметил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу начнут восстановление. По его словам, они как и всегда будут работать быстро и самоотверженно, чтобы вернуть свет в каждый дом.

"Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения — на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными", — сообщил глава Киевской ОВА.

Кроме того, открыты пункты несокрушимости.

Отметим, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире День.LIVE сообщила, что 3 апреля российские оккупанты атаковали Киевскую область. В частности, под ударом противника оказалась ветклиника. Рубан отметила, что спасатели продолжали работать под вражеским обстрелом.

А 4 апреля враг атаковал Киев ударными дронами. Обломки одного из беспилотников упали на офисное здание, в результате чего вспыхнул пожар.