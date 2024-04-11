Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування

Наслідки обстрілу Києва. Архівне фото: КМВА

Окупати у ніч проти 11 квітня завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Київської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Ракетний удар по Київській області 11 квітня

Правоохоронці розповіли, що вранці 11 квітня збройні сили РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури у Київській області.

Наразі на місці події працюють прокурори, слідчі, екстрені служби та експерти.

Через російський терор по мирних містах розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Скриншот допису ОГП

Нічна атака України 11 квітня — що відомо

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.

Вибухи лунали у Львівській, Київській, Харківській, Одеській та Запорізькій областях.

Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у чотирьох областях.