Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування
Окупати у ніч проти 11 квітня завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Київської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Ракетний удар по Київській області 11 квітня
Правоохоронці розповіли, що вранці 11 квітня збройні сили РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури у Київській області.
Наразі на місці події працюють прокурори, слідчі, екстрені служби та експерти.
Через російський терор по мирних містах розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нічна атака України 11 квітня — що відомо
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.
Вибухи лунали у Львівській, Київській, Харківській, Одеській та Запорізькій областях.
Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у чотирьох областях.
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