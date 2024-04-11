Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування arrow

Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування

11 квітня 2024 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по Київщині — правоохоронці почали розслідування
Наслідки обстрілу Києва. Архівне фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупати у ніч проти 11 квітня завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Київської області. Правоохоронці розпочали  досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора

Читайте також:

Ракетний удар по Київській області 11 квітня

Правоохоронці розповіли, що вранці 11 квітня збройні сили РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури у Київській області.

Наразі на місці події працюють прокурори, слідчі, екстрені служби та експерти.

Через російський терор по мирних містах  розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

null
Скриншот допису ОГП

Нічна атака України 11 квітня — що відомо

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.

Вибухи лунали у ЛьвівськійКиївськійХарківській, Одеській та Запорізькій областях. 

Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у чотирьох областях.

Київ
Київська область
обстріли
енергосистема
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен