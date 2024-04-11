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Оккупанты ударили по Киевской области — правоохранители начали расследование

11 апреля 2024 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по Киевской области — правоохранители начали расследование
Последствия обстрелов Киева. Архивное фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Окупать в ночь на 11 апреля нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Киевской области. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Ракетный удар по Киевской области 11 апреля

Правоохранители рассказали, что утром 11 апреля вооруженные силы атаковали объект критической инфраструктуры в Киевской области.

В настоящее время на месте происшествия работают прокуроры, следователи, экстренные службы и эксперты.

Через российский террор по мирным городам начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Скриншот сообщения ОГП

Ночная атака Украины 11 апреля — что известно

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину  утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Взрывы раздавались во Львовской, Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.

Незадолго министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в четырех областях.

Киев
Киевская область
обстрелы
энергосистема
война в Украине

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