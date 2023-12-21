Окупанти вдарили по цивільному підприємству в Київській області

Наслідки російської атаки на Київську області 21 грудня. Фото: t.me/press_kobl

В ніч проти 21 грудня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами. Вони пошкодили цивільне підприємство.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що російські окупанти здійснили повітряну атаку Київської області ударними безпілотними літальними апаратами.

В одному з районів області ворог знищив склад та пошкодив інші будівлі цивільного підприємства, а також автомобілі.

Наразі на місці обстрілу працюють прокурори та слідчо-оперативні групи.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Україну "шахедами". Загалом, окупанти вдарили 35 дронами, але сили ППО знищили 34 з них.

Також ми писали, що протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.

Додамо, російські війська сьогодні 20 грудня обстріляли Харків. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо, туди окупанти ціляться не вперше.