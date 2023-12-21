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Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Киевской области

21 декабря 2023 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Киевской области
Последствия российской атаки на Киевскую область 21 декабря. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ночь на 21 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами. Они повредили гражданское предприятие.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что российские оккупанты совершили воздушную атаку Киевской области ударными беспилотными летательными аппаратами.

В одном из районов области враг уничтожил склад и повредил другие здания гражданского предприятия, а также автомобили.

На месте обстрела работают прокуроры и следственно-оперативные группы.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами". В общем, оккупанты ударили 35 дронами, но силы ПВО уничтожили 34 из них.

Также мы писали, что в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.

Добавим, российские войска сегодня 20 декабря обстреляли Харьков. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, туда оккупанты целятся не впервые.

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