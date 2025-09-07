Обстрел Киева 7 сентября — ГСЧС сообщили о погибших и пострадавших — фото

Оккупанты ударили по жилым домам в Киеве — есть погибшие
В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы после массированного обстрела РФ в ночь на 7 сентября. По последним данным, количество погибших в результате ударов по столице возросло до двух, еще 18 человек получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Последствия массированной атаки на Киев
Святошинский район подвергся наибольшим разрушениям. Здесь повреждены несколько многоэтажных домов. В девятиэтажке произошел масштабный пожар с 6 по 9 этажи, обвалились части перекрытий. В другом доме загорелись верхние этажи, еще в одном — зафиксировано возгорание на третьем этаже. Также был уничтожен ангар и несколько автомобилей.
В Дарницком районе вражеский снаряд попал в четырехэтажный жилой дом. Огонь охватил два этажа, часть здания подверглась разрушениям.
В результате массированной атаки РФ ранения получили 18 жителей столицы, также известно о двух погибших.
Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Враг атаковал столицу дронами и крылатыми ракетами.
Кроме того, под массированной атакой оказался Кривой Рог — известно о пострадавших.
