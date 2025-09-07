Видео
Главная Киев Оккупанты ударили по жилым домам в Киеве — есть погибшие

Оккупанты ударили по жилым домам в Киеве — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 08:09
Обстрел Киева 7 сентября — ГСЧС сообщили о погибших и пострадавших — фото
Последствия удара РФ по многоэтажке. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы после массированного обстрела РФ в ночь на 7 сентября. По последним данным, количество погибших в результате ударов по столице возросло до двух, еще 18 человек получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте также:

Последствия массированной атаки на Киев

Святошинский район подвергся наибольшим разрушениям. Здесь повреждены несколько многоэтажных домов. В девятиэтажке произошел масштабный пожар с 6 по 9 этажи, обвалились части перекрытий. В другом доме загорелись верхние этажи, еще в одном — зафиксировано возгорание на третьем этаже. Также был уничтожен ангар и несколько автомобилей.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Разрушенная многоэтажка. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 7 вересня - фото
Дом после попадания после попадания. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе вражеский снаряд попал в четырехэтажный жилой дом. Огонь охватил два этажа, часть здания подверглась разрушениям.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Разрушенные этажи многоэтажки в Киеве. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 7 вересня - фото
Пожар в результате попадания в дом. Фото: ГСЧС

В результате массированной атаки РФ ранения получили 18 жителей столицы, также известно о двух погибших.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Враг атаковал столицу дронами и крылатыми ракетами.

Кроме того, под массированной атакой оказался Кривой Рог — известно о пострадавших.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
