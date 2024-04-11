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Окупанти знищили 100% генерації "Центренерго" — офіційна заява

11 квітня 2024 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знищили 100% генерації "Центренерго" — офіційна заява
Трипільська ТЕС у Київській області. Фото: uk.wikipedia.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. 

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго".

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"Чорний день в історії Центренерго. Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні — живі. Але нам дуже болить…" — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи, щоб загасити пожежу.  У відомстві розповіли, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

"Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас  найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось", — сказав голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота. 

Там додали, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині. А 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС, що у Донецькій області.  Так, станом на сьогодні ПАТ "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації.

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Скриншот допису Центренерго

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС.

Вибухи лунали у ЛьвівськійКиївськійХарківськійОдеській та Запорізькій областях.

Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у чотирьох областях.

електроенергія
обстріли
ТЕС
війна в Україні
Росія

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