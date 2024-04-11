Оккупанты уничтожили 100% генерации "Центрэнерго" — официальное заявление

Трипольская ТЭС Киевской области. Фото: ru.wikipedia.org

В результате массированной атаки оккупантов в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация Центрэнерго. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Центрэнерго".

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"Черный день в истории Центрэнерго. В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС у Киевской области. Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене — живы. Но нам очень болит…" — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы, чтобы потушить пожар. В ведомстве рассказали, что Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

"Масштабы разрушений — ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден — мы с ним справимся", — сказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Там добавили, что 22 марта 2024 года наголову была уничтожена Змиевская ТЭС, в Харьковской области. А 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС, что в Донецкой области. Так, по состоянию на сегодня ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации.

Скриншот сообщения Центрэнерго

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Взрывы раздавались во Львовской, Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.

Незадолго министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в четырех областях.