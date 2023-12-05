Оманлива зарплата та сексизм — що відомо про роботу в метро Києва

Електропоїзд на наземній станції метро Києва. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У "Київському метрополітені" нещодавно оголосили набір на курси машиністів як для чоловіків, так і для жінок, обіцяючи при цьому зарплатню від 30 тис. грн. Проте не так давно стало відомо, що далеко не всі обіцянки КП відповідають дійсності.

Про це йдеться у розслідуванні "РБК-Україна".

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Як йдеться в оголошенні, середня зарплатня машиніста електропоїзда (уточнення — без класу) становить 29 628 грн.

Доплати можна отримати за:

клас класифікації;

стаж роботи;

шкідливі умови праці;

роботу у вечірні чи нічні години;

роботу на свята тощо.

При цьому, як зазначається, для отримання, або зростання класу кваліфікації варто "пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах".

Вказана також і найвища зарплатня для машиніста першого класу — сума становить 38 519 грн.

Темний бік метрополітену

Проте в соцмережах користувачі розповіли прочинили завісу щодо реальних умов праці та зарплатні машиністів. Ексспівробітники метрополітену кажуть: обіцяна зарплатня вказана числом до списання необхідних податків. Тим самим, підсумкова зарплатня буде набагато меншою, ніж вказано.

Українці заявами та "обіцянками" керівництва метрополітену обурились не на жарт:

"Гарно по вухах їздять. Тільки ж дописуйте за заробітну плату, що то вказано "брудними", а мінус податки та інше, чистими як 22 вийде то і добре";

"Мали б совість писати правильні цифри. Або уточнення, що ЗП вказано без врахування усіх податків, в тому числі й підприємства";

"Брехня... Без класу і вислуги — максимум 15 тисяч"

"Машиніст ІІІ класу отримуватиме десь 20-22 тисячі чистими на руки. У інших класів чиста зарплата теж приблизно на стільки ж менше";

Один із користувачів зауважив, що всі преміювання після оголошення в країні воєнного стану, скасували. Тому ті, хто працює погодинно, значно втратили зарплатню.

Джерело: Facebook

Як розповів киянин Валентин, який пропрацював у метро вісім років, з яких шість — машиністом, деякі інструктори регулярно "виловлюють, щоб записати на підсумки для й зняти частину премії, бо в них є план щодо кількості записів".

На екзаменах, як каже чоловік, "мозок виїдають чайною ложечкою". Та найголовніше, на його думку, якщо людина не йде на приводу в керівництва, то справа може дійти ледь не до мобінгу працівника.

Коментар Валентина. Джерело: Facebook

Сексизм щодо жінок

Як повідомила одна з кандидаток на умовах анонімності, їй відмовили, керуючись сексизмом.

Скриншот повідомлення від кандидатки. Джерело: РБК-Україна

"Мені особисто відмовили у навчанні, керуючись тим, що я жінка і є певні правила", — каже вона.

За її словами, буцімто "на адвокатські запити щодо цього питання відповіді не надають", однак "за фактом, жінок не набирають".

В метрополітені все спростовують

Як розповіли в управлінні кадрової роботи столичного метрополітену, машиністами можуть стати як чоловіки, так і жінки. Проте жінкам-машиністкам може бути важче, бо "робота потребує ґрунтовної технічної освіти й реальних знань та навичок".

Ідеальний кандидат має мати освіту слюсаря 2-го розряду, через потребу оперативно полагодити електропоїзд на місці зламу, якщо виникне потреба.

Ба більше, майбутні машиністки мають розбиратись в електросхемах та знати елементарну механіку.

Саме тому, як підсумовують, кандидати повинні:

бути старшими за 18 років;

мати міцне здоров'я, яке перевіряється під час медогляду;

пройти фахову співбесіду та отримати позитивний висновок щодо професійної придатності.

Нагадаємо, що раніше на столичній станції метро "Вокзальна" почали маскувати радянську комуністичну символіку. Водночас харківську станцію метро "Університет" вже повністю прикрасили до новорічних свят.