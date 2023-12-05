Обманчивая зарплата и сексизм — что известно о работе в метро Киева

Электропоезд на наземной станции метро Киева. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Киевском метрополитене недавно объявили набор на курсы машинистов как для мужчин, так и для женщин, обещая при этом зарплату от 30 тыс. грн. Однако недавно стало известно, что далеко не все обещания КП соответствуют действительности.

Об этом говорится в расследовании "РБК-Украина".

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Как говорится в объявлении, средняя зарплата машиниста электропоезда (уточнение — без класса) составляет 29 628 грн.

Доплаты можно получить за:

класс классификации;

стаж работы;

вредные условия труда;

работу в вечерние или ночные часы;

работу на праздники и т.д.

При этом, как отмечается, для получения или повышения квалификации следует "проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свою профессиональность на экзаменах".

Указана также и самая высокая зарплата для машиниста первого класса — сумма составляет 38 519 грн.

Темная сторона метрополитена

Однако в соцсетях пользователи рассказали приоткрытую завесу относительно реальных условий труда и зарплаты машинистов. Экс-сотрудники метрополитена говорят: обещанная зарплата указана числом до списания необходимых налогов. Таким образом, итоговая зарплата будет гораздо меньше, чем указано.

Украинцы заявлениями и "обещаниями" руководства метрополитена возмутились не на шутку:

"Хорошо по ушам ездят. Только ведь дописывайте за заработную плату, что это указано "грязными", а минус налоги и прочее, чистыми как 22 получится то и хорошо";

"Должны были бы совесть писать правильные цифры. Или уточнение, что ЗП указано без учета всех налогов, в том числе и предприятия";

"Вранье... Без класса и выслуги — максимум 15 тысяч"

"Машинист ІІІ класса будет получать где-то 20-22 тысячи чистыми на руки. У других классов чистая зарплата тоже примерно на столько же меньше";

Один из пользователей отметил, что все премирования после объявления в стране военного положения отменили. Поэтому работающие почасово значительно потеряли зарплату.

Источник: Facebook

Как рассказал киевлянин Валентин, проработавший в метро восемь лет, из которых шесть — машинистом, некоторые инструкторы регулярно "вылавливают, чтобы записать на итоги и снять часть премии, потому что у них есть план по количеству записей".

На экзаменах, как говорит мужчина, "мозг выедают чайной ложечкой". Но самое главное, по его мнению, если человек не идет на повод у руководства, то дело может дойти чуть ли не до моббинга работника.

Комментарии Валентина. Источник: Facebook

Сексизм в отношении женщин

Как сообщила одна из кандидаток на условиях анонимности, ей отказали, руководствуясь сексизмом.

Скриншот сообщения от кандидатки. Источник: РБК-Украина

"Мне лично отказали в учебе, руководствуясь тем, что я женщина и есть определенные правила", — говорит она.

По ее словам, якобы "на адвокатские запросы по этому вопросу ответа не дают", однако "по факту, женщин не набирают".

В метрополитене все опровергают

Как рассказали в управлении кадровой работы столичного метрополитена, машинистами могут стать мужчины и женщины. Однако женщинам-машинисткам может быть труднее, потому что "работа требует основательного технического образования и реальных знаний и навыков".

Идеальный кандидат должен иметь образование слесаря 2-го разряда, из-за необходимости оперативно починить электропоезд на месте излома, если потребуется.

Более того, будущие машинистки должны разбираться в электросхемах, и знать элементарную механику.

Именно поэтому, как подытоживают, кандидаты должны:

быть старше 18 лет;

иметь крепкое здоровье, которое проверяется во время медосмотра;

пройти профессиональное собеседование и получить положительное заключение о профессиональной пригодности.

Напомним, что ранее на столичной станции метро "Вокзальная" начали маскировать советскую коммунистическую символику. В то же время харьковскую станцию метро "Университет" уже полностью украсили к новогодним праздникам.