Володимир Бондаренко — екссекретарю Київради оголосили підозру

Колишній секретар Київради Володимир Бондаренко. Фото: КМДА

Колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили нову підозру. Йому загрожує десять років в'язниці.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 10 липня.

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У чому підозрюють Бондаренка

У ДБР розповіли, що Бондаренка підозрюють у службовій недбалості та сприянню ухиленню від військової служби у Київській міській раді.

Правоохоронці з'ясували, що у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

"Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями", — йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що таким чином Бондаренко ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув та жодних завдань з оборони України не виконував. Зазначається, що усі правопорушення підтверджуються відповідними документами та експертизами.

Так, фігуранту повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у пособництві у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану.

Так, Володимиру Бондаренку загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 квітня, під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Відразу після голосування у сесійні залі розпочалися суперечки, зокрема словесні перепалки між посадовцями Київської міської ради.