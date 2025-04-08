Секретаря Бондаренка звільнили з посади

Київрада звільнила секретаря Бондаренка — деталі
У вівторок, 8 квітня, відбулася позачергова сесія Київської міської ради. Під час сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.
Бондаренка звільнено з посади секретаря Київради
У вівторок, 8 квітня, секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади. За відставку проголосував 81 депутат, один утримався, жодного — проти.
Зазначимо, що сьогодні у Київраді відбулася позачергова сесія. На порядку денному — відставка секретаря міськради Бондаренка
Зауважимо, що він є одним із фігурантів "плівок Комарницького", на яких ідеться про масштабні корупційні схеми з розкрадання київської землі. Бондаренко обіймає посаду вже майже п’ять років — із грудня 2020 року.
Додамо, що після звільнення Бондаренка в Київраді розпочалися суперечки та словесні перепалки.
Нагадаємо, що депутатка від "УДАРу" Олена Овраменко сказала, що у фракції не підтримують звільнення Бондаренка з посади.
Натомість депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького" скласти мандати.
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