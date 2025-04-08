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Київрада звільнила секретаря Бондаренка — деталі

8 квітня 2025 13:47
Євтушенко Аліна - редактор
Секретаря Бондаренка звільнили з посади
Секретар Київради Володимир Бондаренко. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

У вівторок, 8 квітня, відбулася позачергова сесія Київської міської ради. Під час сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади. 

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

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Бондаренка звільнено з посади секретаря Київради

У вівторок, 8 квітня, секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади. За відставку проголосував 81 депутат, один утримався, жодного — проти.

Зазначимо, що сьогодні у Київраді відбулася позачергова сесія. На порядку денному — відставка секретаря міськради Бондаренка 

Зауважимо, що він є  одним із фігурантів "плівок Комарницького", на яких ідеться про масштабні корупційні схеми з розкрадання київської землі. Бондаренко обіймає посаду вже майже п’ять років — із грудня 2020 року.

Додамо, що після звільнення Бондаренка в Київраді розпочалися суперечки та словесні перепалки. 

Нагадаємо, що депутатка від "УДАРу" Олена Овраменко сказала, що у фракції не підтримують звільнення Бондаренка з посади.

Натомість депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького" скласти мандати.

Віталій Кличко Володимир Бондаренко місцеві депутати політики Київрада
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