Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Київраді спалахнули суперечки після відставки Бондаренка arrow

В Київраді спалахнули суперечки після відставки Бондаренка

8 квітня 2025 14:07
Євтушенко Аліна - редактор
Після звільнення Бондаренка в Київраді спалахнули суперечки
Сесійна зала Київради під час суперечок через звільнення Бондаренка. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

Після звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка з посади розпочалися суперечки. Відтак, одразу після оголошення фінальних результатів голосування у сесійній залі почалися словесні перепалки.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

Реклама
Читайте також:

Суперечки на тлі звільнення Бондаренка — що відомо

Сьогодні, 8 квітня,  після звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка у сесійній залі почалися суперечки. Зокрема, під час виступу голови фракції "Слуга народу" Андрія Вітренка депутати від "УДАРу" кричали "ганьба" та перебивали його.

Своєю чергою, Вітренко під час виступу критикував реакцію "УДАРу" на звільнення секретаря та корупційні оборудки у команді мера столиці. 

Зазначимо, що Володимир Бондаренко — один із фігурантів "плівок Комарницького", де йдеться про масштабні корупційні схеми із розкрадання столичної землі.

Раніше ми писали, що депутатка від "УДАРу" Олена Овраменко сказала, що у фракції не підтримують звільнення Бондаренка з посади.

Проте депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького", скласти мандати.

Віталій Кличко Володимир Бондаренко Київрада звільнення голосування
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама