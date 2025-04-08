Після звільнення Бондаренка в Київраді спалахнули суперечки

Сесійна зала Київради під час суперечок через звільнення Бондаренка. Фото: скриншот з відео

Після звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка з посади розпочалися суперечки. Відтак, одразу після оголошення фінальних результатів голосування у сесійній залі почалися словесні перепалки.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

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Суперечки на тлі звільнення Бондаренка — що відомо

Сьогодні, 8 квітня, після звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка у сесійній залі почалися суперечки. Зокрема, під час виступу голови фракції "Слуга народу" Андрія Вітренка депутати від "УДАРу" кричали "ганьба" та перебивали його.

Своєю чергою, Вітренко під час виступу критикував реакцію "УДАРу" на звільнення секретаря та корупційні оборудки у команді мера столиці.

Зазначимо, що Володимир Бондаренко — один із фігурантів "плівок Комарницького", де йдеться про масштабні корупційні схеми із розкрадання столичної землі.

Раніше ми писали, що депутатка від "УДАРу" Олена Овраменко сказала, що у фракції не підтримують звільнення Бондаренка з посади.

Проте депутатка від "ЄС" Марина Порошенко закликала осіб, які фігурують в "плівках Комарницького", скласти мандати.