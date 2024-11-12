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"Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали

12 листопада 2024 02:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Київським контролерам видадуть термінали для прийняття платежів за проїзд
Контролери у транспорті. Ілюстративне фото: Київспастранс
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

"Київпастранс" провів тендер на закупівлю портативних терміналів для контролерів, які працюють на маршрутах громадського транспорту. Вартість електронного обладнання склала 12,4 мільйона гривень, які отримає компанія "ГЕРЦ", що спеціалізується на наданні обчислювальних послуг у сфері інформаційних технологій, зокрема для міського розрахункового центру. 

Про це повідомляє портал Київвлада.

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Згідно з даними електронної платформи Prozorro, "Київпастранс" планує придбати 300 портативних терміналів для інспекції. Ці пристрої забезпечують контроль за оплатою проїзду (валідацію) та перевірку проїзних документів у міській автоматизованій системі.

Термінали сумісні з різними видами електронних квитків, такими як квиток із QR-кодом на папері чи в цифровому форматі, транспортні та пільгові картки, банківські, студентські та учнівські посвідчення. Крім того, вони дозволяють здійснювати оплату штрафу з видачею чека.

"Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали - фото 1
Заголовок

За підсумками тендеру з "ГЕРЦ" було підписано договір на постачання обладнання на суму 12 мільйонів 448 тисяч 800 гривень.

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

Раніше ми писали, що у Києві відбудеться суд над чоловіком, якого підозрюють у спробі збуту великої партії психотропних речовин. Підсудному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

квитки Київ громадський транспорт оплата Київпастранс контроль проїзд

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