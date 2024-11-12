Київським контролерам видадуть термінали для прийняття платежів за проїзд

Контролери у транспорті. Ілюстративне фото: Київспастранс

"Київпастранс" провів тендер на закупівлю портативних терміналів для контролерів, які працюють на маршрутах громадського транспорту. Вартість електронного обладнання склала 12,4 мільйона гривень, які отримає компанія "ГЕРЦ", що спеціалізується на наданні обчислювальних послуг у сфері інформаційних технологій, зокрема для міського розрахункового центру.

Про це повідомляє портал Київвлада.

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Скільки терміналів оплати закупили

Згідно з даними електронної платформи Prozorro, "Київпастранс" планує придбати 300 портативних терміналів для інспекції. Ці пристрої забезпечують контроль за оплатою проїзду (валідацію) та перевірку проїзних документів у міській автоматизованій системі.

Термінали сумісні з різними видами електронних квитків, такими як квиток із QR-кодом на папері чи в цифровому форматі, транспортні та пільгові картки, банківські, студентські та учнівські посвідчення. Крім того, вони дозволяють здійснювати оплату штрафу з видачею чека.

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За підсумками тендеру з "ГЕРЦ" було підписано договір на постачання обладнання на суму 12 мільйонів 448 тисяч 800 гривень.

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