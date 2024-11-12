Киевским контролерам выдадут терминалы для платежей за проезд

Контроллеры в транспорте. Иллюстративное фото: Киевспастранс

"Киевпасстранс" провел тендер на закупку портативных терминалов для контролеров, работающих на маршрутах общественного транспорта. Стоимость электронного оборудования составила 12,4 миллиона гривен, полученных компанией "ГЕРЦ", специализирующейся на предоставлении вычислительных услуг в сфере информационных технологий, в частности для городского расчетного центра.

Об этом сообщает портал Киеввласть.

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Сколько терминалов оплаты закупили

Согласно данным электронной платформы Prozorro, "Киевпасстранс" планирует приобрести 300 портативных терминалов для инспекции. Эти устройства обеспечивают контроль оплаты проезда (валидацию) и проверку проездных документов в городской автоматизированной системе.

Терминалы совместимы с различными видами электронных билетов, такими как билет с QR-кодом на бумаге или в цифровом формате, транспортные и льготные карты, банковские, студенческие и ученические удостоверения. Кроме того, они позволяют производить оплату штрафа с выдачей чека.

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По итогам тендера по "ГЕРЦ" был подписан договор на поставку оборудования на сумму 12 миллионов 448 тысяч 800 гривен.

Напомним, в Киеве полицейские спасли котика, бегавшего по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится суд над мужчиной, подозреваемым в попытке сбыта большой партии психотропных веществ. Подсудимому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.