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"Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы

12 ноября 2024 02:43
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Киевским контролерам выдадут терминалы для платежей за проезд
Контроллеры в транспорте. Иллюстративное фото: Киевспастранс
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

"Киевпасстранс" провел тендер на закупку портативных терминалов для контролеров, работающих на маршрутах общественного транспорта. Стоимость электронного оборудования составила 12,4 миллиона гривен, полученных компанией "ГЕРЦ", специализирующейся на предоставлении вычислительных услуг в сфере информационных технологий, в частности для городского расчетного центра.

Об этом сообщает портал Киеввласть.

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Согласно данным электронной платформы Prozorro, "Киевпасстранс" планирует приобрести 300 портативных терминалов для инспекции. Эти устройства обеспечивают контроль оплаты проезда (валидацию) и проверку проездных документов в городской автоматизированной системе.

Терминалы совместимы с различными видами электронных билетов, такими как билет с QR-кодом на бумаге или в цифровом формате, транспортные и льготные карты, банковские, студенческие и ученические удостоверения. Кроме того, они позволяют производить оплату штрафа с выдачей чека.

"Оплачиваем за проезд" - контролерам выдадут особые терминалы - фото 1
Заголовок

По итогам тендера по "ГЕРЦ" был подписан договор на поставку оборудования на сумму 12 миллионов 448 тысяч 800 гривен.

Напомним, в Киеве полицейские спасли котика, бегавшего по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится суд над мужчиной, подозреваемым в попытке сбыта большой партии психотропных веществ. Подсудимому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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