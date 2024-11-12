Киевским контролерам выдадут терминалы для платежей за проезд

"Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы
"Киевпасстранс" провел тендер на закупку портативных терминалов для контролеров, работающих на маршрутах общественного транспорта. Стоимость электронного оборудования составила 12,4 миллиона гривен, полученных компанией "ГЕРЦ", специализирующейся на предоставлении вычислительных услуг в сфере информационных технологий, в частности для городского расчетного центра.
Об этом сообщает портал Киеввласть.
Сколько терминалов оплаты закупили
Согласно данным электронной платформы Prozorro, "Киевпасстранс" планирует приобрести 300 портативных терминалов для инспекции. Эти устройства обеспечивают контроль оплаты проезда (валидацию) и проверку проездных документов в городской автоматизированной системе.
Терминалы совместимы с различными видами электронных билетов, такими как билет с QR-кодом на бумаге или в цифровом формате, транспортные и льготные карты, банковские, студенческие и ученические удостоверения. Кроме того, они позволяют производить оплату штрафа с выдачей чека.
По итогам тендера по "ГЕРЦ" был подписан договор на поставку оборудования на сумму 12 миллионов 448 тысяч 800 гривен.
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