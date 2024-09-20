Продавали наркотики на мільйони — у трьох регіонах викрили наркоторговців

Затримання підозрюваних наркоторговців. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Києва затримали членів злочинного угруповання з трьох областей, які організували наркоторгівлю з місячним прибутком у 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 20 вересня.

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Правоохоронці розповіли, що до угруповання входило шестеро осіб, серед яких була одна сім'я та їхній 21-річний син. Усі зловмисники налагодили збут канабісу у Києві, а також обладнали три потужні нарколабораторії з вирощування росли коноплі у приватних будинках на території Чернівецької, Черкаської та Київської областей.

Затримання підозрюваних наркоторговців. Фото: Нацполіція

Обшуки у наркоторговців. Фото: Нацполіція

Обшуки у наркоторговців. Фото: Нацполіція

Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція

Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція

Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція

Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція 1 / 7

Крім того, на території лабораторій вони облаштували цехи з переробки та фасування наркотиків, які надалі збували гуртовими партіями виключно перевіреним клієнтам.

"В рамках проведення спецоперації, до якої було залучено понад 100 правоохоронців, поліцейські затримали усіх членів наркоугруповання, у яких вилучили близько чотирьох кілограмів кокаїну, 25 кілограмів канабісу понад тисячу рослин конопель, а також п’ять автомобілів преміумкласу, вартість яких — близько 300 тисяч доларів", — йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин перевищує 40 мільйонів гривень.

Усім членам угруповання повідомлено про підозру. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучила 5000 кущів коноплі. Фігурантів затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

А в Києві родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі, де виготовляла амфетамін.