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Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях

20 вересня 2024 15:14
Карина Приходько - Редактор
Продавали наркотики на мільйони — у трьох регіонах викрили наркоторговців
Затримання підозрюваних наркоторговців. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

Правоохоронці Києва затримали членів злочинного угруповання з трьох областей, які організували наркоторгівлю з місячним прибутком у 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 20 вересня. 

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Правоохоронці розповіли, що до угруповання входило шестеро осіб, серед яких була одна сім'я та їхній 21-річний син. Усі зловмисники налагодили збут канабісу у Києві, а також обладнали три потужні нарколабораторії з вирощування росли коноплі у приватних будинках на території Чернівецької, Черкаської та Київської областей.

  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 1
    Затримання підозрюваних наркоторговців. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 2
    Обшуки у наркоторговців. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 3
    Обшуки у наркоторговців. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 4
    Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 5
    Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 6
    Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція
  • Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях - фото 7
    Автомобіль підозрюваного. Фото: Нацполіція
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Крім того, на території лабораторій вони облаштували цехи з переробки та фасування наркотиків, які надалі збували гуртовими партіями виключно перевіреним клієнтам. 

"В рамках проведення спецоперації, до якої було залучено понад 100 правоохоронців, поліцейські затримали усіх членів наркоугруповання, у яких вилучили близько чотирьох кілограмів кокаїну, 25 кілограмів канабісу понад тисячу рослин конопель, а також п’ять автомобілів преміумкласу, вартість яких — близько 300 тисяч доларів", — йдеться у повідомленні. 

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин перевищує 40 мільйонів гривень.

Усім членам угруповання повідомлено про підозру. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучила 5000 кущів коноплі. Фігурантів затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

А в Києві родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі, де виготовляла амфетамін.

Київ наркотики поліція наркоторгівля Черкаська область Чернівецька область

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