У Києві поліція викрила та припинила діяльність нарколабораторії

Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців
Правоохоронці Києва завершили спецоперацію, в результаті якої була ліквідована нарколабораторія, що займалася виготовленням амфетаміну. Як стало відомо, це незаконне виробництво організувала подружня пара разом з двома спільниками.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 10 вересня.
Деталі справи
Лабораторія була розташована у квартирі подружя, а всі потрібні матеріали та обладнання для виготовлення психотропних речовин замовляли онлайн. Наркотики вони реалізовували за готівку лише перевіреним клієнтам під час особистих зустрічей. У процесі слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників небезпечні речовини, чия "чорноринкова" вартість становить близько півмільйона гривень.
Всі підозрювані були затримані, їм висунуто обвинувачення за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних і психотропних речовин.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних. В залежності від результатів розслідування, їм може загрожувати до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
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