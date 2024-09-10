У Києві поліція викрила та припинила діяльність нарколабораторії

Затримані. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Києва завершили спецоперацію, в результаті якої була ліквідована нарколабораторія, що займалася виготовленням амфетаміну. Як стало відомо, це незаконне виробництво організувала подружня пара разом з двома спільниками.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 10 вересня.

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Деталі справи

Лабораторія була розташована у квартирі подружя, а всі потрібні матеріали та обладнання для виготовлення психотропних речовин замовляли онлайн. Наркотики вони реалізовували за готівку лише перевіреним клієнтам під час особистих зустрічей. У процесі слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників небезпечні речовини, чия "чорноринкова" вартість становить близько півмільйона гривень.

Вилучене обладнання. Фото: скриншот

Вилучені наркотики. Фото: скриншот

Вилучені наркотики. Фото: скриншот

Всі підозрювані були затримані, їм висунуто обвинувачення за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних і психотропних речовин.

Затримані. Фото: Нацполіція

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних. В залежності від результатів розслідування, їм може загрожувати до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вилучене обладнання. Фото: скриншот

Вилучене обладнання. Фото: скриншот