Продавали наркотики на миллионы — в трех регионах разоблачили наркоторговцев

Задержание подозреваемых наркоторговцев. Фото: Нацполиция

Правоохранители Киева задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 миллионов гривен. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 20 сентября.

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Правоохранители рассказали, что в группировку входило шесть человек, среди которых была одна семья и их 21-летний сын. Все злоумышленники наладили сбыт каннабиса в Киеве, а также оборудовали три мощных нарколаборатории по выращиванию росшей конопли в частных домах на территории Черновицкой, Черкасской и Киевской областей.

Задержание подозреваемых наркоторговцев. Фото: Нацполиция

Обыски у наркоторговцев. Фото: Нацполиция

Обыски у наркоторговцев. Фото: Нацполиция

Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция

Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция

Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция

Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция 1/7 ​ 7

Кроме того, на территории лабораторий они обустроили цеха по переработке и фасовке наркотиков, которые в дальнейшем сбывали оптовыми партиями исключительно проверенным клиентам.

"В рамках проведения спецоперации, к которой было привлечено более 100 правоохранителей, полицейские задержали всех членов наркогруппировки, у которых изъяли около четырех килограммов кокаина, 25 килограммов каннабиса более тысячи растений конопли, а также пять автомобилей премиумкласса, стоимость которых — около 300 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ превышает 40 миллионов гривен.

Всем членам группировки сообщены о подозрении. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Хмельницкой области полиция разоблачила мощную нарколабораторию и изъяла 5000 кустов конопли. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.

А в Киеве семья обустроила лабораторию в своей квартире, где производила амфетамин.