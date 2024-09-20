Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях arrow

Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях

20 сентября 2024 15:14
Карина Приходько - Редактор
Продавали наркотики на миллионы — в трех регионах разоблачили наркоторговцев
Задержание подозреваемых наркоторговцев. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

Правоохранители Киева задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 миллионов гривен. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Масштабная наркоторговля в Украине

Правоохранители рассказали, что в группировку входило шесть человек, среди которых была одна семья и их 21-летний сын. Все злоумышленники наладили сбыт каннабиса в Киеве, а также оборудовали три мощных нарколаборатории по выращиванию росшей конопли в частных домах на территории Черновицкой, Черкасской и Киевской областей.

  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 1
    Задержание подозреваемых наркоторговцев. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 2
    Обыски у наркоторговцев. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 3
    Обыски у наркоторговцев. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 4
    Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 5
    Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 6
    Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция
  • Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях - фото 7
    Автомобиль подозреваемых. Фото: Нацполиция
1/77

Кроме того, на территории лабораторий они обустроили цеха по переработке и фасовке наркотиков, которые в дальнейшем сбывали оптовыми партиями исключительно проверенным клиентам.

"В рамках проведения спецоперации, к которой было привлечено более 100 правоохранителей, полицейские задержали всех членов наркогруппировки, у которых изъяли около четырех килограммов кокаина, 25 килограммов каннабиса более тысячи растений конопли, а также пять автомобилей премиумкласса, стоимость которых — около 300 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ превышает 40 миллионов гривен.

Всем членам группировки сообщены о подозрении. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Хмельницкой области полиция разоблачила мощную нарколабораторию и изъяла 5000 кустов конопли. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.

А в Киеве семья обустроила лабораторию в своей квартире, где производила амфетамин.

Киев наркотики полиция наркоторговля Черкасская область Черновицкая область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:18 Одесский районный совет остался без Кота

15:14 Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях

15:13 Жорин отреагировал на предложение военных отправить на фронт подростков, которые хотели сжечь авто

15:09 Экс-мера Житомира планируют назначить главой Государственного агентства по восстановлению, — СМИ

15:08 Новый размер НДС — в Раде назвали ключевое условие повышения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:01 Врачебная комиссия при ТЦК — какие специалисты в нее входят

14:59 На границе два месяца будут ремонтировать дорогу возле одного из КПП — движение будет затруднено

14:51 Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре на выходных — какие области в опасности

14:49 В одном из районов Одесчины количество населения за время войны выросло на 30 тысяч

14:39 В Харьковской области мужчина стал "директором" школы во время оккупации — суд вынес приговор

15:18 Одесский районный совет остался без Кота

15:14 Организовали масштабный наркобизнес — полиция Киева разоблачила торговцев в трех областях

15:13 Жорин отреагировал на предложение военных отправить на фронт подростков, которые хотели сжечь авто

15:09 Экс-мера Житомира планируют назначить главой Государственного агентства по восстановлению, — СМИ

15:08 Новый размер НДС — в Раде назвали ключевое условие повышения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:01 Врачебная комиссия при ТЦК — какие специалисты в нее входят

14:59 На границе два месяца будут ремонтировать дорогу возле одного из КПП — движение будет затруднено

14:51 Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре на выходных — какие области в опасности

14:49 В одном из районов Одесчины количество населения за время войны выросло на 30 тысяч

14:39 В Харьковской области мужчина стал "директором" школы во время оккупации — суд вынес приговор

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации