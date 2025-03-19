Анатолій Войцеховський екстрадований з Іспанії в Україну — він ошукав інвесторів 42 новобудов у Києві

Правоохоронці екстрадують підозрюваного у злочині. Фото: Нацполіція

В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. Наразі чоловік перебуває в СІЗО.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у середу, 19 березня.

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Деталі справи

У поліції прямо не називали ім'я екстрадованого чоловіка, проте, ймовірно, йдеться про Анатолія Войцеховського. Його було оголошено у міжнародний розшук, а сам чоловік ховався в Іспанії.

Правоохоронці зазначили, слідчі розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували чоловіка.

"В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини", — йдеться у повідомленні.

Чоловік ознайомлюється з документами. Фото: Нацполіція

Поліцейські додали, що фірми, пов’язані з фігурантом, незаконно зводили об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без дозвільної документації.

Квартири продавали на 30-40% дешевше ринку, багато будинків залишилися недобудованими, а мешканці тепер мають проблеми з комунальними послугами та високими тарифами на них.

"Слідчі розслідували більше сотні епізодів злочинів, повʼязаних з аферами фігуранта. Вручили йому підозри за створення організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків. Наклали арешт на його майно вартістю в 200 мільйонів гривень, 12 обвинувальних актів скерували до суду", — наголосили у Нацполіції.

Екстрадиція на кордоні. Фото: Нацполіція

Наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що бізнесмена Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми із заволодіння землею в Києві, збитки від якої оцінюються у понад 94 млн грн.

А у Львові інвестори житлового комплексу "Lazur Sky" скаржаться на забудовника. Будинок мали здати ще два роки тому, проте досі не підключено комунікації, а мешканці не можуть заселитися у свої квартири.