Анатолий Войцеховский экстрадирован из Испании в Украину — он обманул инвесторов 42 новостроек в Киеве

Правоохранители экстрадируют подозреваемого в преступлении. Фото: Нацполиция

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в среду, 19 марта.

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В полиции прямо не называли имя экстрадированного мужчины, однако, вероятно, речь идет об Анатолии Войцеховском. Он был объявлен в международный розыск, а сам мужчина скрывался в Испании.

Правоохранители отметили, следователи расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали мужчину.

"В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он оплатил и сбежал за границу. Полицейские объявили его в международный розыск, приложили все возможные усилия и отыскали в Испании. Сейчас его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил надлежащее наказание за совершенные преступления", — говорится в сообщении.

Мужчина знакомится с документами. Фото: Нацполиция

Полицейские добавили, что фирмы, связанные с фигурантом, незаконно возводили объекты на самовольно занятых участках без разрешительной документации.

Квартиры продавали на 30-40% дешевле рынка, многие дома остались недостроенными, а жители теперь имеют проблемы с коммунальными услугами и высокими тарифами на них.

"Следователи расследовали более сотни эпизодов преступлений, связанных с аферами фигуранта. Вручили ему подозрения за создание организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов. Наложили арест на его имущество стоимостью в 200 миллионов гривен, 12 обвинительных актов направили в суд", — отметили в Нацполиции.

Экстрадиция на границе. Фото: Нацполиция

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен.

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