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Заволодіння землею у Києві — у кого НАБУ проводило слідчі дії

6 лютого 2025 20:52
Євгенія Брюховецька - редактор
НАБУ проводило слідчі дії в київського бізнесмена Комарницького - деталі
Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили та припинили діяльність злочинної організації у Києві. Вона заволоділа землею столиці та передавала ділянки під забудову.

Джерело УП в НАБУ повідомило, що слідчі дії проводили у бізнесмена Дениса Комарницького.

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Заволодіння землею у Києві

У матеріалі йдеться, що чолі злочинної організації був медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради. Також НАБУ проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Комарницького підозрюють в заволодінні землями Києва
Денис Комарницький. Фото: відкриті джерела

Відомо, що він був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді у 2008-2010 роках. У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали флешку з копією вмісту одного з робочих комп’ютерів Комарницького, СБУ вилучили її під час обшуків.

Видання пише, що там містилися "понятійки", які стосувалися функціонування будівельного ринку Києва. Останніми роками колишній нардеп був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства столиці. Водночас пов'язані з ним компанії регулярно отримували великі підряди від комунальних підприємств.

Зокрема, він причетний до компанії-генпідрядника, яка здійснювала будівництво Подільського мосту, вартість якого зросла з 11,2 мільярдів гривень до 19,9 мільярдів гривень.

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Скриншот допису УП

Нагадаємо, викрита НАБУ схема полягала у пошуку цінних ділянок та реєстрації права власності на неіснуючі споруди, які нібито розташовані на ділянках Києва. Далі до міськради подавали заяву про надання їм права власності на землю для обслуговування цих споруд.

Також ми писали, що Київська міська прокуратура викрила колишнього гендиректора КП "Плесо" на завданні збитків місту на майже 200 тисяч гривень. 

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