Головна Київ Освітні заклади Києва змінюють формат навчання — КМВА

Освітні заклади Києва змінюють формат навчання — КМВА

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 19:32
Виші та профтехзаклади Києва переходять на дистанційне навчання
Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: УНІАН

Усі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти в Києві перейдуть на дистанційний формат навчання. Це станеться вслід за школами.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Виші та профтехзаклади Києва переходять на дистанційне навчання

За словами речниці, рішення стосується всіх університетів і профтехзакладів столиці. Щодо шкіл, відповідне рішення ще очікується від департаменту освіти і науки КМДА.

Ймовірно, навчальний процес у школах також буде або призупинений, або переведений на дистанційний режим.

"Але не забуваємо, що дуже специфічно це робиться саме у Києві, бо більшість шкіл використовуються паралельно як "Пункти незламності", тому умови там є непоганими", — сказала вона.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що влада Києва не змогла підготувати столицю до можливих блекаутів.

А до цього Шмигаль розкрив, як справляється з холодом у своєму кабінеті.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
