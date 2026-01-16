Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: УНІАН

Усі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти в Києві перейдуть на дистанційний формат навчання. Це станеться вслід за школами.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Виші та профтехзаклади Києва переходять на дистанційне навчання

За словами речниці, рішення стосується всіх університетів і профтехзакладів столиці. Щодо шкіл, відповідне рішення ще очікується від департаменту освіти і науки КМДА.

Ймовірно, навчальний процес у школах також буде або призупинений, або переведений на дистанційний режим.

"Але не забуваємо, що дуже специфічно це робиться саме у Києві, бо більшість шкіл використовуються паралельно як "Пункти незламності", тому умови там є непоганими", — сказала вона.

