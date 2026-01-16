Образовательные учреждения Киева меняют формат обучения — КГВА
Все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования в Киеве перейдут на дистанционный формат обучения. Это произойдет вслед за школами.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона.
Вузы и профтехзаведения Киева переходят на дистанционное обучение
По словам пресс-секретаря, решение касается всех университетов и профтехзаведений столицы. Что касается школ, соответствующее решение еще ожидается от департамента образования и науки КГВА.
Вероятно, учебный процесс в школах также будет или приостановлен, или переведен на дистанционный режим.
"Но не забываем, что очень специфически это делается именно в Киеве, потому что большинство школ используются параллельно как "Пункты несокрушимости", поэтому условия там неплохие", — сказала она.
