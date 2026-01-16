Видео
Главная Киев Образовательные учреждения Киева меняют формат обучения — КГВА

Образовательные учреждения Киева меняют формат обучения — КГВА

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 19:32
Вузы и профтехзаведения Киева переходят на дистанционное обучение
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: УНИАН

Все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования в Киеве перейдут на дистанционный формат обучения. Это произойдет вслед за школами.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Читайте также:

Вузы и профтехзаведения Киева переходят на дистанционное обучение

По словам пресс-секретаря, решение касается всех университетов и профтехзаведений столицы. Что касается школ, соответствующее решение еще ожидается от департамента образования и науки КГВА.

Вероятно, учебный процесс в школах также будет или приостановлен, или переведен на дистанционный режим.

"Но не забываем, что очень специфически это делается именно в Киеве, потому что большинство школ используются параллельно как "Пункты несокрушимости", поэтому условия там неплохие", — сказала она.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что власти Киева не смогли подготовить столицу к возможным блэкаутам.

А до этого Шмыгаль раскрыл, как справляется с холодом в своем кабинете.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
