Все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования в Киеве перейдут на дистанционный формат обучения. Это произойдет вслед за школами.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Вузы и профтехзаведения Киева переходят на дистанционное обучение

По словам пресс-секретаря, решение касается всех университетов и профтехзаведений столицы. Что касается школ, соответствующее решение еще ожидается от департамента образования и науки КГВА.

Вероятно, учебный процесс в школах также будет или приостановлен, или переведен на дистанционный режим.

"Но не забываем, что очень специфически это делается именно в Киеве, потому что большинство школ используются параллельно как "Пункты несокрушимости", поэтому условия там неплохие", — сказала она.

