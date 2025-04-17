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Стала відома ймовірна причина нападу на журналіста в Києві

17 квітня 2025 18:42
Карина Приходько - Редактор
Юрій Макаров — стала відома ймовірна причина нападу
Журналіст Юрій Макаров. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

На журналіста Юрія Макарова пізно ввечері 16 квітня скоїли замах у Києві. Правоохоронці вважають, що у цій справі є проросійський слід. 

Про це повідомили в поліції у коментарі Суспільному

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Одна з версій слідства щодо нападу на журналіста Макарова — проросійський слід, адже він чітко показував свою позицію.

"У своїй професійній діяльності він показував проукраїнську позицію, тому як одна з версій розглядається і проросійський слід", — повідомили анонімні джерела РБК-Україна.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав з ножем на Юрія Макарова та завдав йому поранення. Журналіста забрали до лікарні у важкому стані, але зараз його життю нічого не загрожує. 

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що напад вже розслідують правоохоронці, а він взяв справу під особистий контроль. 

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