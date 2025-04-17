Нападение на Юрия Макарова в Киеве — появились новые детали

Журналист Юрий Макаров. Фото: Facebook

Журналист Юрий Макаров, на которого 16 апреля совершили покушение в Киеве, получил два ножевых ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона 17 апреля.

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Детали нападения на Юрия Макарова

Клименко рассказал, неизвестный пришел к мужчине и нанес ему удар ножом. Это случилось около 22:24 16 апреля. В результате нападения журналист получил два ранения — одно по руке, другое в туловище.

Юрий Макаров сам вызвал полицию, а первую медицинскую помощь ему оказал патрульный. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения. Сейчас нападающего ищут, следствие рассматривает все возможные мотивы. Первая версия — бытовая, также есть версия о работе спецслужб страны-агрессора.

Напомним, ранее появилось первое фото раненого Юрия Макарова из больницы. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Кроме того, на нападение на журналиста отреагировал Владимир Зеленский. Он сообщил, что одна из версий инцидента связана с его профессиональной деятельностью.